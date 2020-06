06/14/20: Uptown In Defense of Black Lives

View this post on Instagram

๐™‹๐™ก๐™š๐™–๐™จ๐™š ๐™จ๐™๐™–๐™ง๐™š ๐™ฌ๐™ž๐™™๐™š๐™ก๐™ฎ Mi gente of Uptown/Bronx stand up! New date for our protest is Sunday June 14th at 12pm. Meet up at Mitchel Sq. On 167th and Broadway. What we need from you? Mobilize your people! Get your friends, family, neighbors, orgs you are connected to, to join us as we continue this fight! Unidos nunca seremos vencidos! โ€”โ€”โ€”โ€” โœŠ๐ŸฝโœŠ๐ŸฝโœŠ๐Ÿฝ ๐™‹๐™ค๐™ง ๐™›๐™–๐™ซ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ž๐™ง ๐™–๐™ข๐™ฅ๐™ก๐™ž๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š. ยกMi gente del Alto Manhattan/Bronx hagamos el frente! La nueva fecha para nuestra protesta es el domingo 14 de junio a las 12 p.m. Reuฬnete en Mitchel Sq. En 167th y Broadway. ยฟQueฬ necesitamos de ti? ยกMoviliza a tu gente! ยกHaz que tus amigos, familiares, vecinos u organizaciones con las que esteฬs conectado se unan a nosotros mientras continuamos esta lucha! Unidos nunca seremos vencidos! #lasvidasnegrasimportan #uptowndefenseofblacklives #organizeuptown