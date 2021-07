UC Love: Nutcos

Something wicked this way comes. From the good folks at @perolike and creators @juanbago and @antpalmini, Nutcos tells the story of the ruthless #PalomoEscobar and his rise to the top of the Nutcracker game. #Nutcos drops this Saturday. You have been warned!!!!

