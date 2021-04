The Uptown Tweet of the Week: Facts

┏┓

┃┃╱╲ in

┃╱╱╲╲ this

╱╱╭╮╲╲ house

▔▏┗┛▕▔ we

╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲

support a $15 minimum wage

╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲

▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔ — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) April 7, 2021

