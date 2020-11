The Uptown Tweet of the Week: #SmallBizSat

#SmallBizSat is 11/28, I’m shouting out

Bizcocho De Colores on Dyckman & Sherman Ave, my favorite local bakery (they made our wedding cake)! Your turn! Tag your fav small biz. Share Joy & #ShopSmall #AmexAmbassador @americanexpress pic.twitter.com/BO1wDuwy7b — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 23, 2020

We invite you to subscribe to the weekly Uptown Love newsletter, like our Facebook page and follow us on Twitter & Instagram or e-mail us at UptownCollective@gmail.com.